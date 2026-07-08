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TecDAX im Blick

TecDAX aktuell: TecDAX mittags freundlich

TecDAX aktuell: TecDAX mittags freundlich

Der TecDAX befindet sich am Donnerstag im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
73.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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CANCOM SE
23.20 EUR -0.60 EUR -2.52 %
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Deutsche Telekom AG
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Elmos Semiconductor
167.60 EUR 6.80 EUR 4.23 %
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freenet AG
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HENSOLDT
74.72 EUR -4.18 EUR -5.30 %
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JENOPTIK AG
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Nordex AG
42.32 EUR 1.22 EUR 2.97 %
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SAP SE
135.40 EUR -2.44 EUR -1.77 %
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Siltronic AG
90.50 EUR 9.60 EUR 11.87 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
78.95 EUR 3.10 EUR 4.09 %
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TeamViewer
5.22 EUR 0.06 EUR 1.16 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.56 EUR 1.56 EUR 5.38 %
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Indizes
TecDAX
3,759.40 EUR 13.46 EUR 0.36 %
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Am Donnerstag notiert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,42 Prozent höher bei 3.761,75 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 516,773 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,180 Prozent auf 3.752,68 Punkte an der Kurstafel, nach 3.745,94 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.751,62 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 3.785,19 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 3,53 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.005,67 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 3.516,92 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der TecDAX mit 3.964,55 Punkten berechnet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,79 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. 3.322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 13,60 Prozent auf 91,05 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,64 Prozent auf 168,60 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,50 Prozent auf 80,60 EUR), JENOPTIK (+ 5,38 Prozent auf 40,38 EUR) und Nordex (+ 5,18 Prozent auf 42,62 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen HENSOLDT (-5,39 Prozent auf 74,44 EUR), ATOSS Software (-3,00 Prozent auf 71,20 EUR), Deutsche Telekom (-1,37 Prozent auf 25,19 EUR), SAP SE (-1,09 Prozent auf 136,46 EUR) und CANCOM SE (-1,06 Prozent auf 23,30 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.563.376 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 168,011 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

2026 hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,58 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
25.06.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 SAP SE Buy UBS AG
19.06.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)