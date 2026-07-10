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TecDAX im Blick

TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Start des Montagshandels ab

TecDAX aktuell: TecDAX sackt zum Start des Montagshandels ab

Der TecDAX verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
TecDAX
3,830.22 EUR -8.20 EUR -0.21 %
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Der TecDAX sinkt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent auf 3.829,67 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 513,615 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,147 Prozent auf 3.832,77 Punkte an der Kurstafel, nach 3.838,42 Punkten am Vortag.

Bei 3.843,03 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3.817,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, den Stand von 3.979,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der TecDAX bei 3.509,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 3.914,30 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5,67 Prozent zu Buche. Bei 4.284,41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,50 Prozent auf 31,14 EUR), IONOS (+ 2,03 Prozent auf 29,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,53) Prozent auf 26,52 EUR), Nemetschek SE (+ 1,16 Prozent auf 56,85 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,07 Prozent auf 34,96 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Infineon (-2,68 Prozent auf 70,54 EUR), Siltronic (-2,12 Prozent auf 87,60 EUR), PVA TePla (-2,11 Prozent auf 38,94 EUR), AIXTRON SE (-1,67 Prozent auf 42,90 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,53 Prozent auf 167,40 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 238.490 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 160,632 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist mit 5,42 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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10.07.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
30.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
19.05.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.