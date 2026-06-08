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TecDAX aktuell

TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsstart

09.06.26 09:27 Uhr
TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsstart | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

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Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,14 Prozent fester bei 4.073,28 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 561,042 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,353 Prozent auf 4.081,81 Punkte an der Kurstafel, nach 4.067,45 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 4.082,36 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.063,08 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 3.779,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, wurde der TecDAX mit 3.565,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3.936,19 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,39 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,26 Prozent auf 95,00 EUR), Infineon (+ 2,88 Prozent auf 80,49 EUR), JENOPTIK (+ 1,41 Prozent auf 44,58 EUR), AIXTRON SE (+ 1,10 Prozent auf 57,08 EUR) und Ottobock (+ 0,78 Prozent auf 51,90 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil CANCOM SE (-2,37 Prozent auf 26,80 EUR), Nordex (-2,02 Prozent auf 39,82 EUR), TeamViewer (-2,00 Prozent auf 5,88 EUR), Nagarro SE (-1,90 Prozent auf 39,14 EUR) und SMA Solar (-1,84 Prozent auf 56,15 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 277.612 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 188,537 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,92 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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