TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

Index-Performance im Blick

05.10.26 17:57 Uhr

Der TecDAX zeigte sich schlussendlich im Minus.

Der TecDAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent auf 4.071,40 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 565,479 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,234 Prozent auf 4.091,47 Punkte an der Kurstafel, nach 4.081,92 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.101,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 4.049,01 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der TecDAX bei 4.022,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.899,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 3.734,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 4,31 Prozent auf 64,10 EUR), TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 6,65 EUR), HENSOLDT (+ 4,08 Prozent auf 82,58 EUR), ATOSS Software (+ 2,41 Prozent auf 85,00 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,44 Prozent auf 2,96 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 73,30 EUR), JENOPTIK (-3,51 Prozent auf 42,30 EUR), Nordex (-3,18 Prozent auf 37,16 EUR), Eckert Ziegler (-2,83 Prozent auf 12,00 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,75 Prozent auf 30,44 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5.233.914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 212,280 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net