TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Index-Bewegung

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Montag aufwärts.

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,75 Prozent höher bei 3.889,24 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 517,204 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,558 Prozent fester bei 3.881,69 Punkten in den Handel, nach 3.860,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3.881,52 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3.893,31 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 29.05.2026, bei 4.160,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der TecDAX mit 3.349,65 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der TecDAX auf 3.873,34 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,31 Prozent nach oben. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 2,42 Prozent auf 4,92 EUR), Infineon (+ 2,07 Prozent auf 79,92 EUR), SMA Solar (+ 2,04 Prozent auf 55,05 EUR), Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 83,40 EUR) und CANCOM SE (+ 1,54 Prozent auf 23,05 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 82,40 EUR), freenet (-0,84 Prozent auf 23,60 EUR), PVA TePla (-0,78 Prozent auf 43,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,59 Prozent auf 27,14 EUR) und Deutsche Telekom (-0,38 Prozent auf 26,15 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 151.978 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 157,783 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,88 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 8,36 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net