TecDAX aktuell: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Abschläge

Index-Performance im Blick

17.07.26 09:27 Uhr

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Am Freitag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,68 Prozent schwächer bei 3.756,46 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 509,162 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 3.790,01 Punkte an der Kurstafel, nach 3.782,28 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.790,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3.750,80 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1,99 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.948,38 Punkten gehandelt. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 17.04.2026, einen Wert von 3.765,52 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.957,83 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,65 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 5,15 Prozent auf 61,20 EUR), SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 139,62 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 26,96 EUR), Sartorius vz (+ 0,85 Prozent auf 249,10 EUR) und freenet (+ 0,67 Prozent auf 24,08 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siltronic (-6,13 Prozent auf 83,50 EUR), PVA TePla (-5,04 Prozent auf 36,54 EUR), AIXTRON SE (-5,02 Prozent auf 38,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,57 Prozent auf 79,30 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,41 Prozent auf 31,62 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 488.199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 159,932 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net