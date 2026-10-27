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TecDAX im Fokus

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels freundlich

Der TecDAX verzeichnete am Abend Kursanstiege.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
30.00 EUR 0.36 EUR 1.21 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
35.46 EUR -0.06 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.07 EUR 0.15 EUR 0.60 %
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Elmos Semiconductor
128.20 EUR 3.60 EUR 2.89 %
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freenet AG
22.56 EUR -0.16 EUR -0.70 %
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Infineon AG
52.81 EUR 2.11 EUR 4.16 %
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IONOS
35.64 EUR -0.76 EUR -2.09 %
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OHB SE
236.00 EUR 9.50 EUR 4.19 %
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SAP SE
213.20 EUR 0.40 EUR 0.19 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
41.99 EUR 0.19 EUR 0.45 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.52 EUR -2.93 EUR -5.59 %
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TeamViewer
7.68 EUR 0.05 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
United Internet AG
23.64 EUR -0.10 EUR -0.42 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.96 EUR 2.76 EUR 9.79 %
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Indizes
TecDAX
4,092.64 EUR 36.17 EUR 0.89 %
News | Analysen

Letztendlich tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1,01 Prozent fester bei 4.097,61 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 575,218 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,193 Prozent auf 4.064,28 Punkte an der Kurstafel, nach 4.056,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.102,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.043,77 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.975,48 Punkten auf. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 3.808,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3.730,11 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,06 Prozent zu. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

TecDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,74 Prozent auf 30,56 EUR), Infineon (+ 4,76 Prozent auf 52,59 EUR), OHB SE (+ 4,44 Prozent auf 235,00 EUR), AIXTRON SE (+ 3,43 Prozent auf 30,45 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3,06 Prozent auf 127,80 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,01 Prozent auf 50,25 EUR), IONOS (-1,56 Prozent auf 35,44 EUR), United Internet (-1,01 Prozent auf 23,58 EUR), Siemens Healthineers (-0,99 Prozent auf 41,87 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,56 Prozent auf 35,28 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 7.178.210 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 239,629 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,70 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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