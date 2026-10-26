TecDAX aktuell: TecDAX zum Start des Montagshandels leichter

Index-Performance im Fokus

26.10.26 09:27 Uhr

Der TecDAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag verbucht der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,32 Prozent auf 4.011,56 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 574,910 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,050 Prozent auf 4.022,27 Punkte an der Kurstafel, nach 4.024,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.022,71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.010,01 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, stand der TecDAX bei 3.975,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.769,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, lag der TecDAX bei 3.727,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 10,69 Prozent zu. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 3,41 Prozent auf 49,10 EUR), ATOSS Software (+ 2,86 Prozent auf 89,80 EUR), IONOS (+ 1,74 Prozent auf 36,32 EUR), Ottobock (+ 1,32 Prozent auf 49,95 EUR) und Kontron (+ 1,29 Prozent auf 20,36 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind derweil Drägerwerk (-1,09 Prozent auf 99,50 EUR), Nemetschek SE (-0,99 Prozent auf 74,95 EUR), HENSOLDT (-0,83 Prozent auf 83,32 EUR), Sartorius vz (-0,78 Prozent auf 279,60 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,70 Prozent auf 28,28 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 262.142 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 242,056 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,67 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net