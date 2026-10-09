TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX schlussendlich steigen

TecDAX im Fokus

09.10.26 17:57 Uhr

Für den TecDAX ging es letztendlich aufwärts.

Am Freitag verbuchte der TecDAX via XETRA letztendlich Gewinne in Höhe von 0,37 Prozent auf 3.980,13 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 566,169 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,250 Prozent fester bei 3.975,45 Punkten, nach 3.965,53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.008,27 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.964,68 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,72 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.994,71 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Wert von 3.824,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der TecDAX bei 3.747,47 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8,47 Prozent auf 26,90 EUR), Nemetschek SE (+ 4,90 Prozent auf 67,40 EUR), Drägerwerk (+ 4,67 Prozent auf 116,60 EUR), TeamViewer (+ 4,39 Prozent auf 6,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 4,38 Prozent auf 32,42 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Deutsche Telekom (-7,94 Prozent auf 24,70 EUR), JENOPTIK (-2,52 Prozent auf 39,42 EUR), freenet (-1,97 Prozent auf 21,94 EUR), Siltronic (-1,61 Prozent auf 79,20 EUR) und EVOTEC SE (-1,35 Prozent auf 2,77 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.804.778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216,551 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6,79 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net