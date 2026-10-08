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Index im Blick

TecDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

TecDAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Der TecDAX bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
36.45 EUR -1.51 EUR -3.98 %
Charts | News | Analysen
ATOSS Software AG
83.50 EUR -0.60 EUR -0.71 %
Charts | News | Analysen
Bechtle AG
34.88 EUR 0.46 EUR 1.34 %
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Deutsche Telekom AG
26.89 EUR -0.16 EUR -0.59 %
Charts | News | Analysen
Elmos Semiconductor
147.20 EUR -7.80 EUR -5.03 %
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freenet AG
22.66 EUR -0.18 EUR -0.79 %
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Infineon AG
58.79 EUR -2.29 EUR -3.75 %
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Ottobock
52.10 EUR 1.20 EUR 2.36 %
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QIAGEN N.V.
39.69 EUR -0.46 EUR -1.13 %
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SAP SE
185.52 EUR -1.92 EUR -1.02 %
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Siltronic AG
79.45 EUR -4.40 EUR -5.25 %
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TeamViewer
6.66 EUR -0.10 EUR -1.48 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.60 EUR -0.30 EUR -1.20 %
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Indizes
TecDAX
3,965.53 EUR -83.00 EUR -2.05 %
News | Analysen

Am Donnerstag steht der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1,22 Prozent im Minus bei 3.998,95 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 570,751 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,621 Prozent auf 4.023,39 Punkte an der Kurstafel, nach 4.048,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3.990,66 Punkte, das Tageshoch hingegen 4.023,54 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der TecDAX-Kurs 4.036,38 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.745,94 Punkten gehandelt. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 3.732,06 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,34 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 0,95 Prozent auf 85,40 EUR), Bechtle (+ 0,93 Prozent auf 34,70 EUR), TeamViewer (+ 0,89 Prozent auf 6,79 EUR), SAP SE (+ 0,84 Prozent auf 189,20 EUR) und Ottobock (+ 0,79 Prozent auf 51,10 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-3,75 Prozent auf 80,80 EUR), Infineon (-3,48 Prozent auf 58,83 EUR), AIXTRON SE (-3,31 Prozent auf 36,79 EUR), Elmos Semiconductor (-3,22 Prozent auf 150,40 EUR) und QIAGEN (-2,45 Prozent auf 39,80 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 887.227 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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