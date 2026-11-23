Marktbericht

Am Montag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,96 Prozent stärker bei 3.885,74 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 535,125 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,077 Prozent auf 3.808,03 Punkte an der Kurstafel, nach 3.810,97 Punkten am Vortag.

Bei 3.807,67 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3.891,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.024,30 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der TecDAX bei 4.090,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der TecDAX bei 3.409,22 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,21 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 12,88 Prozent auf 35,92 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,53 Prozent auf 48,48 EUR), AIXTRON SE (+ 10,44 Prozent auf 32,49 EUR), Siltronic (+ 8,92 Prozent auf 55,55 EUR) und Infineon (+ 7,81 Prozent auf 48,99 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-6,38 Prozent auf 50,65 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR), freenet (-0,97 Prozent auf 24,40 EUR), IONOS (-0,71 Prozent auf 33,60 EUR) und United Internet (-0,58 Prozent auf 24,02 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.280.868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 207,374 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,26 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net