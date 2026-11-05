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TecDAX-Entwicklung

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Der TecDAX zeigte sich am Abend mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
94.60 EUR 2.20 EUR 2.38 %
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Bechtle AG
35.88 EUR 2.08 EUR 6.15 %
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Deutsche Telekom AG
26.29 EUR -0.34 EUR -1.28 %
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EVOTEC SE
3.04 EUR 0.09 EUR 3.19 %
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freenet AG
23.28 EUR 0.14 EUR 0.61 %
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HENSOLDT
82.02 EUR 1.70 EUR 2.12 %
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Nemetschek SE
67.45 EUR -7.45 EUR -9.95 %
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OHB SE
195.00 EUR -23.00 EUR -10.55 %
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PVA TePla AG
25.92 EUR -5.44 EUR -17.35 %
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SAP SE
215.90 EUR 2.35 EUR 1.10 %
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Siltronic AG
52.00 EUR -6.80 EUR -11.56 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
44.14 EUR -5.91 EUR -11.81 %
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TeamViewer
5.18 EUR -0.20 EUR -3.81 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.30 EUR -1.64 EUR -5.87 %
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Indizes
TecDAX
4,039.56 EUR -97.31 EUR -2.35 %
News | Analysen

Am Donnerstag ging es im TecDAX via XETRA zum Handelsende um 2,18 Prozent auf 4.046,53 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 576,188 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,246 Prozent auf 4.126,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4.136,87 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 4.134,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.012,45 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0,795 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 4.070,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.946,73 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 3.561,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,65 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 7,14 Prozent auf 3,09 EUR), Bechtle (+ 1,95 Prozent auf 34,54 EUR), HENSOLDT (+ 1,40 Prozent auf 82,58 EUR), ATOSS Software (+ 0,97 Prozent auf 93,60 EUR) und SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 215,75 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Siltronic (-12,31 Prozent auf 50,20 EUR), PVA TePla (-11,51 Prozent auf 26,60 EUR), Nemetschek SE (-10,17 Prozent auf 68,00 EUR), OHB SE (-10,00 Prozent auf 196,20 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,98 Prozent auf 44,40 EUR).

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 11.689.742 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 233,307 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,49 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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13:21 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
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04.11.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.

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