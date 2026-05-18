DAX24.516 +0,9%Est505.879 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8600 -0,5%Nas26.091 -0,5%Bitcoin66.305 +0,5%Euro1,1636 -0,2%Öl110,5 +0,7%Gold4.551 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sagt offenbar geplanten Angriff auf Iran ab: DAX baut Gewinne aus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- China empfängt Putin -- Micron, AIXTRON, Gerresheimer im Fokus
Top News
Jungheinrich-Aktie legt zu: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro Jungheinrich-Aktie legt zu: Bernstein hebt Ziel auf 48 Euro
AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

19.05.26 09:27 Uhr
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone | finanzen.net

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am zweiten Tag der Woche fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
76,40 EUR 4,30 EUR 5,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
26,64 EUR -0,16 EUR -0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
74,18 EUR 0,10 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
64,87 EUR -1,23 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IONOS
29,74 EUR 0,72 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JENOPTIK AG
43,08 EUR 0,18 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nemetschek SE
59,70 EUR -0,30 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
47,22 EUR -0,06 EUR -0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
53,70 EUR -8,00 EUR -12,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
155,00 EUR 5,00 EUR 3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
64,70 EUR -3,40 EUR -4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
5,90 EUR 0,30 EUR 5,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
3.917,2 PKT 52,8 PKT 1,37%
Charts|News|Analysen

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,68 Prozent auf 3.890,90 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 519,708 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent stärker bei 3.864,48 Punkten, nach 3.864,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3.893,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.864,31 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.765,52 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 3.698,20 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 19.05.2025, einen Wert von 3.850,20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,36 Prozent. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 5,43 Prozent auf 75,70 EUR), Nemetschek SE (+ 4,26 Prozent auf 62,45 EUR), TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 5,90 EUR), HENSOLDT (+ 4,02 Prozent auf 76,56 EUR) und SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 152,84 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Ottobock (-10,48 Prozent auf 53,80 EUR), SMA Solar (-4,57 Prozent auf 64,75 EUR), Infineon (-2,68 Prozent auf 64,55 EUR), JENOPTIK (-1,20 Prozent auf 42,88 EUR) und Nordex (-0,80 Prozent auf 47,02 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 384.494 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 168,198 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.05.2026Infineon BuyCitigroup Corp.
15.05.2026Infineon OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Infineon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.2026Infineon KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Infineon NeutralUBS AG
06.05.2026Infineon NeutralUBS AG
07.04.2026Infineon NeutralUBS AG
17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen