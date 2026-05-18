TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Kursentwicklung im Fokus

Der TecDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am zweiten Tag der Woche fort.

Der TecDAX legt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,68 Prozent auf 3.890,90 Punkte zu. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 519,708 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,001 Prozent stärker bei 3.864,48 Punkten, nach 3.864,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3.893,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.864,31 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.765,52 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, bei 3.698,20 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 19.05.2025, einen Wert von 3.850,20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,36 Prozent. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 5,43 Prozent auf 75,70 EUR), Nemetschek SE (+ 4,26 Prozent auf 62,45 EUR), TeamViewer (+ 4,15 Prozent auf 5,90 EUR), HENSOLDT (+ 4,02 Prozent auf 76,56 EUR) und SAP SE (+ 3,37 Prozent auf 152,84 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Ottobock (-10,48 Prozent auf 53,80 EUR), SMA Solar (-4,57 Prozent auf 64,75 EUR), Infineon (-2,68 Prozent auf 64,55 EUR), JENOPTIK (-1,20 Prozent auf 42,88 EUR) und Nordex (-0,80 Prozent auf 47,02 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 384.494 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 168,198 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,68 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net