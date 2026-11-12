TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus

XETRA-Handel im Blick

12.11.26 09:27 Uhr

Der TecDAX setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 4.097,56 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,270 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,339 Prozent fester bei 4.122,07 Punkten in den Handel, nach 4.108,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.093,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4.122,99 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.993,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.067,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.575,94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,06 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 2,94 Prozent auf 24,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,58 Prozent auf 14,29 EUR), SMA Solar (+ 1,58 Prozent auf 49,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,45 Prozent auf 44,15 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,14 Prozent auf 3,20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Ottobock (-8,30 Prozent auf 43,10 EUR), OHB SE (-4,26 Prozent auf 202,50 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 50,29 EUR), Siltronic (-3,04 Prozent auf 55,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 625.303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net