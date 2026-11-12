DAX 26.959 +1,1%ESt50 6.419 +0,4%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,67 -1,3%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 66.145 -0,7%Euro 1,1094 +0,1%Öl 92,5 -0,3%Gold 3.940 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
XETRA-Handel im Blick

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus

Der TecDAX setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
14.50 EUR 0.44 EUR 3.13 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
3.15 EUR 0.05 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
24.64 EUR 0.88 EUR 3.70 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
51.07 EUR -1.18 EUR -2.26 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
228.00 EUR 19.00 EUR 9.09 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
44.15 EUR -2.35 EUR -5.05 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
211.60 EUR 0.80 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
43.68 EUR 0.09 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
56.75 EUR -1.45 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen
SMA Solar AG
52.25 EUR 3.45 EUR 7.07 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
50.55 EUR -1.35 EUR -2.60 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
4.94 EUR -0.10 EUR -2.00 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.02 EUR -0.34 EUR -1.29 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,104.84 EUR -3.31 EUR -0.08 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr fällt der TecDAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 4.097,56 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 574,270 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,339 Prozent fester bei 4.122,07 Punkten in den Handel, nach 4.108,15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.093,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4.122,99 Einheiten.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 2,16 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.993,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.067,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.575,94 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 13,06 Prozent nach oben. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell freenet (+ 2,94 Prozent auf 24,50 EUR), Eckert Ziegler (+ 2,58 Prozent auf 14,29 EUR), SMA Solar (+ 1,58 Prozent auf 49,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,45 Prozent auf 44,15 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,14 Prozent auf 3,20 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen Ottobock (-8,30 Prozent auf 43,10 EUR), OHB SE (-4,26 Prozent auf 202,50 EUR), Infineon (-3,51 Prozent auf 50,29 EUR), Siltronic (-3,04 Prozent auf 55,90 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,98 Prozent auf 50,45 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 625.303 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10:36 Infineon Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 Infineon Neutral UBS AG
11.11.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.11.26 Infineon Outperform Bernstein Research
11.11.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.