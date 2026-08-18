TecDAX-Handel aktuell: TecDAX klettert zum Handelsende

Marktbericht

19.08.26 17:57 Uhr

Am dritten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,33 Prozent auf 4.065,49 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 566,247 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,103 Prozent auf 4.056,13 Punkte an der Kurstafel, nach 4.051,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 4.025,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4.068,95 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,890 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.770,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.901,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.770,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,17 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 3,27 Prozent auf 32,24 EUR), Sartorius vz (+ 2,53 Prozent auf 234,70 EUR), EVOTEC SE (+ 2,53 Prozent auf 3,40 EUR), QIAGEN (+ 2,05 Prozent auf 37,59 EUR) und SAP SE (+ 1,86 Prozent auf 185,90 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,30 Prozent auf 72,90 EUR), Elmos Semiconductor (-4,12 Prozent auf 139,60 EUR), Infineon (-3,95 Prozent auf 54,98 EUR), JENOPTIK (-3,39 Prozent auf 38,76 EUR) und PVA TePla (-3,33 Prozent auf 29,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6.095.131 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207,271 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 6,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net