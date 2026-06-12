TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt zum Start zu

Index-Performance im Blick

Der TecDAX bleibt auch aktuell in der Gewinnzone.

Um 09:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,51 Prozent stärker bei 4.039,66 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 539,494 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,40 Prozent auf 4.035,34 Punkte an der Kurstafel, nach 3.979,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4.051,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.035,34 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 15.05.2026, wies der TecDAX 3.795,76 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.574,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, mit 3.813,66 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 11,46 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Bechtle (+ 4,17 Prozent auf 31,94 EUR), Sartorius vz (+ 3,68 Prozent auf 239,70 EUR), Nagarro SE (+ 3,50 Prozent auf 36,68 EUR), Siltronic (+ 3,35 Prozent auf 97,05 EUR) und Nemetschek SE (+ 3,11 Prozent auf 58,05 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil 1&1 (-3,28 Prozent auf 23,60 EUR), HENSOLDT (-0,61 Prozent auf 75,16 EUR), freenet (+ 0,23 Prozent auf 26,06 EUR), Nordex (+ 0,25 Prozent auf 40,20 EUR) und Infineon (+ 0,32 Prozent auf 80,32 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 421.804 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 163,761 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,37 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,72 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net