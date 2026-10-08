TecDAX-Handel aktuell: TecDAX letztendlich leichter

Index-Performance im Fokus

08.10.26 17:57 Uhr

Der TecDAX sank letztendlich.

Schlussendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 1,97 Prozent auf 3.968,96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 570,751 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 4.023,39 Zählern und damit 0,621 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4.048,53 Punkte).

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4.023,54 Punkte, das Tagestief hingegen 3.961,89 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 2,99 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 08.09.2026, mit 4.036,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3.745,94 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 3.732,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,51 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Ottobock (+ 2,17 Prozent auf 51,80 EUR), IONOS (+ 0,00 Prozent auf 32,62 EUR), Bechtle (-0,06 Prozent auf 34,36 EUR), Kontron (-0,10 Prozent auf 20,48 EUR) und ATOSS Software (-0,12 Prozent auf 84,50 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Elmos Semiconductor (-5,28 Prozent auf 147,20 EUR), Sartorius vz (-5,04 Prozent auf 246,90 EUR), EVOTEC SE (-4,36 Prozent auf 2,81 EUR), Siltronic (-4,11 Prozent auf 80,50 EUR) und AIXTRON SE (-4,07 Prozent auf 36,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4.754.680 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net