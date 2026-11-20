Index-Performance im Fokus

Der TecDAX sank letztendlich.

Schlussendlich fiel der TecDAX im XETRA-Handel um 2,89 Prozent auf 3.813,74 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 555,975 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3.881,49 Zählern und damit 1,16 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.927,10 Punkte).

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3.881,49 Punkte, das Tagestief hingegen 3.808,99 Zähler.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 6,55 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 20.10.2026, mit 4.012,39 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 4.065,34 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 3.432,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,23 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell freenet (+ 2,92 Prozent auf 24,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 26,34 EUR), Drägerwerk (+ 0,86 Prozent auf 117,00 EUR), QIAGEN (-0,40 Prozent auf 45,07 EUR) und Bechtle (-0,75 Prozent auf 31,84 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen JENOPTIK (-11,76 Prozent auf 31,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,94 Prozent auf 43,86 EUR), AIXTRON SE (-9,50 Prozent auf 29,42 EUR), EVOTEC SE (-8,21 Prozent auf 2,51 EUR) und PVA TePla (-7,93 Prozent auf 25,08 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8.204.836 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 218,935 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net