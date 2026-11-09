TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Der TecDAX gewann zum Handelsschluss an Wert.
Werte in diesem Artikel
Am Montag notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,11 Prozent fester bei 4.049,69 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 571,413 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 4.010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4.005,07 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4.004,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.055,52 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht
Der TecDAX lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 3.978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.068,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der TecDAX 3.465,60 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,74 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Punkten.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 6,92 Prozent auf 82,80 EUR), OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,60 Prozent auf 120,60 EUR) und Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 52,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-4,36 Prozent auf 4,83 EUR), SMA Solar (-3,42 Prozent auf 49,40 EUR), Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,80 Prozent auf 33,98 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,68 Prozent auf 25,68 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6.884.881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus
Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag