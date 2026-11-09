TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Index im Blick

09.11.26 17:57 Uhr

Der TecDAX gewann zum Handelsschluss an Wert.

Am Montag notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 1,11 Prozent fester bei 4.049,69 Punkten. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 571,413 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,145 Prozent auf 4.010,87 Punkte an der Kurstafel, nach 4.005,07 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 4.004,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.055,52 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Der TecDAX lag vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 3.978,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.068,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der TecDAX 3.465,60 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11,74 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3.322,31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 6,92 Prozent auf 82,80 EUR), OHB SE (+ 6,43 Prozent auf 203,50 EUR), Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,60 Prozent auf 120,60 EUR) und Siltronic (+ 4,47 Prozent auf 52,60 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen TeamViewer (-4,36 Prozent auf 4,83 EUR), SMA Solar (-3,42 Prozent auf 49,40 EUR), Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,80 Prozent auf 33,98 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1,68 Prozent auf 25,68 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6.884.881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 237,935 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,25 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net