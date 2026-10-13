TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht zum Start Abschläge

Index-Performance im Fokus

13.10.26 09:27 Uhr

Das macht der TecDAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,51 Prozent tiefer bei 3.972,70 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557,778 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,278 Prozent auf 4.004,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3.993,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.970,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.011,41 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.980,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der TecDAX bei 3.870,03 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 3.684,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 2,03 Prozent auf 2,51 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,86 Prozent auf 12,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,72 Prozent auf 33,06 EUR), Ottobock (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,54 Prozent auf 40,24 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Infineon (-4,65 Prozent auf 54,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,45 Prozent auf 61,15 EUR), AIXTRON SE (-4,36 Prozent auf 34,00 EUR), Siltronic (-4,19 Prozent auf 72,05 EUR) und JENOPTIK (-2,94 Prozent auf 37,70 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 562.447 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,983 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net