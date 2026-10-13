DAX 25.451 +0,7%ESt50 6.224 +0,4%MSCI World 4.963 +0,0%Top 10 Crypto 11,16 +1,3%Nas 27.246 -0,4%Bitcoin 74.605 +1,9%Euro 1,1182 +0,2%Öl 104,9 -1,6%Gold 4.184 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht zum Start Abschläge

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX verbucht zum Start Abschläge

Das macht der TecDAX am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
34.90 EUR -0.61 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen
Carl Zeiss Meditec AG
32.18 EUR -0.42 EUR -1.29 %
Charts | News | Analysen
Eckert & Ziegler
12.24 EUR -0.06 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.58 EUR 0.06 EUR 2.46 %
Charts | News | Analysen
freenet AG
21.72 EUR -0.16 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
56.70 EUR -0.70 EUR -1.22 %
Charts | News | Analysen
JENOPTIK AG
37.88 EUR -0.80 EUR -2.07 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
53.70 EUR -0.20 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
194.92 EUR -0.02 EUR -0.01 %
Charts | News | Analysen
Siemens Healthineers AG
40.10 EUR 0.60 EUR 1.52 %
Charts | News | Analysen
Siltronic AG
71.55 EUR -4.15 EUR -5.48 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
62.25 EUR -2.15 EUR -3.34 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
6.92 EUR -0.08 EUR -1.14 %
Charts | News | Analysen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.18 EUR 0.48 EUR 1.87 %
Charts | News | Analysen
Indizes
TecDAX
4,011.28 EUR 18.12 EUR 0.45 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,51 Prozent tiefer bei 3.972,70 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557,778 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,278 Prozent auf 4.004,28 Punkte an der Kurstafel, nach 3.993,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.970,86 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.011,41 Punkten.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3.980,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, lag der TecDAX bei 3.870,03 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 3.684,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 2,03 Prozent auf 2,51 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,86 Prozent auf 12,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,72 Prozent auf 33,06 EUR), Ottobock (+ 1,68 Prozent auf 54,60 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,54 Prozent auf 40,24 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil Infineon (-4,65 Prozent auf 54,56 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,45 Prozent auf 61,15 EUR), AIXTRON SE (-4,36 Prozent auf 34,00 EUR), Siltronic (-4,19 Prozent auf 72,05 EUR) und JENOPTIK (-2,94 Prozent auf 37,70 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 562.447 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 220,983 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,19 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.