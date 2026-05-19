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TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen

21.05.26 10:00 Uhr
TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor 3 Jahren abgeworfen | finanzen.net

Vor Jahren in AIXTRON SE eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem AIXTRON SE-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 28,84 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in AIXTRON SE-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 346,741 AIXTRON SE-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 20.05.2026 18.210,82 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 52,52 EUR belief. Damit wäre die Investition um 82,11 Prozent gestiegen.

Der AIXTRON SE-Wert an der Börse wurde auf 5,64 Mrd. Euro beziffert. Das AIXTRON SE-IPO fand am 06.11.1997 an der Börse XETRA statt. Ein AIXTRON SE-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

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