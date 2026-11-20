TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen HENSOLDT-Investment verdienen können.
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Das HENSOLDT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HENSOLDT-Anteile betrug an diesem Tag 27,84 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investierten, hätten nun 359,195 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 28.002,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,96 EUR belief. Mit einer Performance von +180,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von HENSOLDT betrug jüngst 8,97 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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