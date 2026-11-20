Lukrativer HENSOLDT-Einstieg?

So viel hätten Anleger mit einem frühen HENSOLDT-Investment verdienen können.

Das HENSOLDT-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HENSOLDT-Anteile betrug an diesem Tag 27,84 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investierten, hätten nun 359,195 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 19.11.2026 28.002,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,96 EUR belief. Mit einer Performance von +180,03 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von HENSOLDT betrug jüngst 8,97 Mrd. Euro. Die HENSOLDT-Aktie wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des HENSOLDT-Anteils belief sich damals auf 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net