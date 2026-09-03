TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HENSOLDT von vor 5 Jahren abgeworfen

Lohnendes HENSOLDT-Investment?

04.09.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in HENSOLDT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 14,06 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,112 HENSOLDT-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (81,76 EUR), wäre das Investment nun 581,51 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 481,51 Prozent.

HENSOLDT wurde am Markt mit 9,51 Mrd. Euro bewertet. Die HENSOLDT-Aktie wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net