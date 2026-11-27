TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel hätte eine Investition in HENSOLDT von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HENSOLDT eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Die HENSOLDT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HENSOLDT-Aktie bei 12,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die HENSOLDT-Aktie investiert, befänden sich nun 7,704 HENSOLDT-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 79,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 611,56 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 511,56 Prozent.
HENSOLDT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,92 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HENSOLDT-Papiere an der Börse XETRA war der 23.09.2020. Die HENSOLDT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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