TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte eine HENSOLDT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Investition

16.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HENSOLDT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 98,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HENSOLDT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,015 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,14 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 15.10.2026 auf 82,92 EUR belief. Mit einer Performance von -15,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war HENSOLDT zuletzt 9,33 Mrd. Euro wert. Am 23.09.2020 fand der erste Handelstag der HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HENSOLDT-Anteils auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net