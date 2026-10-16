DAX 25.633 +1,0%ESt50 6.208 +0,6%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,90 -0,9%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.933 -0,4%Euro 1,1252 +0,3%Öl 105,2 -0,7%Gold 4.180 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Langfristige Investition

TecDAX-Papier HENSOLDT-Aktie: So viel Verlust hätte eine HENSOLDT-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HENSOLDT-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
88.54 EUR 5.74 EUR 6.93 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde das HENSOLDT-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 98,55 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HENSOLDT-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,015 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 84,14 EUR, da sich der Wert eines HENSOLDT-Anteils am 15.10.2026 auf 82,92 EUR belief. Mit einer Performance von -15,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war HENSOLDT zuletzt 9,33 Mrd. Euro wert. Am 23.09.2020 fand der erste Handelstag der HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HENSOLDT-Anteils auf 12,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle HENSOLDT Aktie News

Werbung

HENSOLDT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
11:26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.