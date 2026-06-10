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Lukratives IONOS-Investment?

TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IONOS-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

11.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IONOS-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
26,70 EUR -0,20 EUR -0,74%
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Am 11.06.2023 wurden IONOS-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 12,70 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 78,740 IONOS-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 27,10 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 2.133,86 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 2.133,86 EUR, was einer positiven Performance von 113,39 Prozent entspricht.

IONOS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,77 Mrd. Euro. IONOS-Papiere wurden am 08.02.2023 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des IONOS-Anteils belief sich damals auf 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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21.05.2026IONOS KaufenDZ BANK
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13.05.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026IONOS NeutralUBS AG
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13.05.2026IONOS BuyDeutsche Bank AG
13.05.2026IONOS OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.05.2026IONOS NeutralUBS AG
27.04.2026IONOS NeutralUBS AG
19.03.2026IONOS NeutralUBS AG
10.02.2026IONOS NeutralUBS AG
13.11.2023IONOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

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