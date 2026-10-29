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Lohnendes IONOS-Investment?

TecDAX-Papier IONOS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IONOS von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen IONOS-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
IONOS
35.50 EUR 0.16 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 3 Jahren wurden IONOS-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das IONOS-Papier bei 12,36 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8,091 IONOS-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 288,35 EUR, da sich der Wert eines IONOS-Papiers am 28.10.2026 auf 35,64 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +188,35 Prozent.

Der Marktwert von IONOS betrug jüngst 4,81 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der IONOS-Papiere fand am 08.02.2023 an der Börse XETRA statt. Ein IONOS-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 18,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.10.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG

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