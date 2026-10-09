TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 10 Jahren eingebracht

Rentable JENOPTIK-Investition?

09.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit JENOPTIK-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren JENOPTIK-Anteile 16,01 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die JENOPTIK-Aktie investiert hätte, hätte er nun 624,610 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 40,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 25.259,21 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 152,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von JENOPTIK belief sich zuletzt auf 2,36 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net