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TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
40.86 EUR 0.28 EUR 0.69 %
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Heute vor 3 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das JENOPTIK-Papier bei 23,86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,191 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 40,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,40 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,40 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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