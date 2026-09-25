TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JENOPTIK von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrativer JENOPTIK-Einstieg?

25.09.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die JENOPTIK-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das JENOPTIK-Papier bei 23,86 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die JENOPTIK-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,191 JENOPTIK-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 40,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,40 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 69,40 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für JENOPTIK eine Börsenbewertung in Höhe von 2,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net