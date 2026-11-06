TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitabler JENOPTIK-Einstieg?

06.11.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.11.2016 wurde die JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,34 EUR. Bei einem JENOPTIK-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,521 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 05.11.2026 228,24 EUR wert, da der Schlussstand 35,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,24 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net