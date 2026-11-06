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Profitabler JENOPTIK-Einstieg?

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die JENOPTIK-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
35.04 EUR 0.10 EUR 0.29 %
Charts | News | Analysen

Am 06.11.2016 wurde die JENOPTIK-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 15,34 EUR. Bei einem JENOPTIK-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,521 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen JENOPTIK-Papiere wären am 05.11.2026 228,24 EUR wert, da der Schlussstand 35,00 EUR betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 128,24 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte JENOPTIK einen Börsenwert von 2,15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
28.10.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK
22.10.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
22.10.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 JENOPTIK Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.