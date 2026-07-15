DAX 24.823 -0,4%ESt50 6.235 -0,8%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,21 -2,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.920 -1,5%Euro 1,1446 -0,0%Öl 84,3 +0,0%Gold 3.994 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Performance im Blick

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen JENOPTIK-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
38.30 EUR -1.24 EUR -3.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem JENOPTIK-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,69 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in JENOPTIK-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 680,967 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 27.170,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 171,71 Prozent vermehrt.

Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 2,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JENOPTIK

Aktuelle JENOPTIK Aktie News

Werbung

JENOPTIK Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für JENOPTIK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08.07.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.05.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 JENOPTIK Kaufen DZ BANK