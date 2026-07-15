TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Performance im Blick

17.07.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen JENOPTIK-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem JENOPTIK-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,69 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in JENOPTIK-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 680,967 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 27.170,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 171,71 Prozent vermehrt.

Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 2,34 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net