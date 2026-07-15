TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen JENOPTIK-Einstiegs gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem JENOPTIK-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,69 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in JENOPTIK-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 680,967 JENOPTIK-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.07.2026 27.170,58 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 39,90 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 171,71 Prozent vermehrt.
Der JENOPTIK-Wert an der Börse wurde auf 2,34 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: JENOPTIK
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.07.26
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK