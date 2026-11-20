Lukratives JENOPTIK-Investment?

Investoren, die vor Jahren in JENOPTIK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades JENOPTIK -Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,50 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die JENOPTIK-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 408,163 JENOPTIK-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 36,06 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.718,37 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 47,18 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf JENOPTIK

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf JENOPTIK

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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