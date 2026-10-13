TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

13.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Kontron-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Kontron-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 9,63 EUR. Bei einem Kontron-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 103,831 Kontron-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.107,78 EUR, da sich der Wert eines Kontron-Papiers am 12.10.2026 auf 20,30 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 110,78 Prozent gesteigert.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,26 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net