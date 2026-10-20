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Kontron-Investmentbeispiel

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kontron von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Kontron-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
19.87 EUR -0.13 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Kontron-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Kontron-Anteile bei 25,86 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, hätte er nun 386,698 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.10.2026 auf 20,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.741,69 EUR wert. Aus 10.000 EUR wurden somit 7.741,69 EUR, was einer negativen Performance von 22,58 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Kontron eine Marktkapitalisierung von 1,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Kontron AG

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Datum Rating Analyst
02.10.26 Kontron Kaufen DZ BANK
24.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
26.08.26 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.

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