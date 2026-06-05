TecDAX-Papier Nagarro SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nagarro SE von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Nagarro SE eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Nagarro SE-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Nagarro SE-Papier investiert hätte, hätte er nun 9,901 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 356,63 EUR, da sich der Wert eines Nagarro SE-Papiers am 10.06.2026 auf 36,02 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 64,34 Prozent.
Nagarro SE war somit zuletzt am Markt 467,57 Mio. Euro wert. Am 16.12.2020 wurden Nagarro SE-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die Nagarro SE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 69,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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