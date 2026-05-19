TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren

Lukrativer Nemetschek SE-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Nemetschek SE gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Nemetschek SE-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Nemetschek SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,18 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 582,072 Nemetschek SE-Papiere. Die gehaltenen Nemetschek SE-Papiere wären am 20.05.2026 37.951,11 EUR wert, da der Schlussstand 65,20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 279,51 Prozent gesteigert.

Nemetschek SE wurde am Markt mit 7,61 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der Nemetschek SE-Aktie fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Nemetschek SE-Anteils belief sich damals auf 75,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net