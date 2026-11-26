Profitables Ottobock-Investment?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Ottobock-Aktie Anlegern gebracht.

Die Ottobock-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 73,85 EUR wert. Bei einem Ottobock-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,410 Ottobock-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5.362,22 EUR, da sich der Wert einer Ottobock-Aktie am 25.11.2026 auf 39,60 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 46,38 Prozent verkleinert.

Ottobock war somit zuletzt am Markt 2,49 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der Ottobock-Papiere fand am 09.10.2025 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Ottobock-Papiers wurde der Erstkurs mit 72,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net