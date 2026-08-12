TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor 5 Jahren eingebracht

Hochrechnung

13.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SMA Solar-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden SMA Solar-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SMA Solar-Anteile bei 42,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das SMA Solar-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,367 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.08.2026 auf 57,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,18 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,18 Prozent erhöht.

Am Markt war SMA Solar jüngst 1,92 Mrd. Euro wert. Das SMA Solar-IPO fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines SMA Solar-Anteils lag damals bei 48,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net