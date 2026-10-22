TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SMA Solar von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Investition

22.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMA Solar-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SMA Solar-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 22,18 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in SMA Solar-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 45,086 SMA Solar-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der SMA Solar-Aktie auf 53,40 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.407,57 EUR wert. Mit einer Performance von +140,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle SMA Solar-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,79 Mrd. Euro. SMA Solar-Anteile wurde am 27.06.2008 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines SMA Solar-Papiers auf 48,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net