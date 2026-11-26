TecDAX-Papier SMA Solar-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in SMA Solar-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades SMA Solar-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SMA Solar-Anteile 57,90 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die SMA Solar-Aktie investierten, hätten nun 1,727 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.11.2026 gerechnet (42,20 EUR), wäre die Investition nun 72,88 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 27,12 Prozent.
SMA Solar erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,49 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der SMA Solar-Aktie fand am 27.06.2008 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines SMA Solar-Anteils lag damals bei 48,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: SMA Solar