TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Langfristige Investition

Vor Jahren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie betrug an diesem Tag 5,48 EUR. Wer vor 10 Jahren 10.000 EUR in die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie investiert hat, hat nun 1.825,484 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88.170,87 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteils am 13.11.2026 auf 48,30 EUR belief. Mit einer Performance von +781,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) war somit zuletzt am Markt 923,28 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net