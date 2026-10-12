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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investmentbeispiel

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
66.25 EUR 0.20 EUR 0.30 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2021 wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers betrug an diesem Tag 21,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,640 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (65,80 EUR), wäre das Investment nun 305,34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 205,34 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
08.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
30.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research

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