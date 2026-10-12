TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investmentbeispiel

12.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.10.2021 wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers betrug an diesem Tag 21,55 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,640 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (65,80 EUR), wäre das Investment nun 305,34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 205,34 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) belief sich zuletzt auf 1,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net