TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papier an diesem Tag bei 6,55 EUR. Bei einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 152,765 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien. Die gehaltenen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile wären am 16.10.2026 8.608,31 EUR wert, da der Schlussstand 56,35 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +760,83 Prozent.
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,08 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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