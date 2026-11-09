DAX 25.995 +0,7%ESt50 6.223 +0,8%MSCI World 4.740 -0,4%Top 10 Crypto 9,72 -2,8%Nas 24.579 +1,1%Bitcoin 66.231 -1,3%Euro 1,1194 +0,4%Öl 97,1 -1,3%Gold 4.097 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Performance

TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
43.90 EUR -0.98 EUR -2.18 %
Charts | News | Analysen

Am 09.11.2021 wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 24,80 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,323 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.782,26 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 06.11.2026 auf 44,20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 78,23 Prozent.

Insgesamt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zuletzt 844,91 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle SUSS MicroTec Aktie News

Werbung

SUSS MicroTec Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SUSS MicroTec nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Warburg Research
06.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Buy Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.