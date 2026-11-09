TecDAX-Papier SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Investment von vor 5 Jahren verdient

Langfristige Performance

09.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 09.11.2021 wurden SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Anteile bei 24,80 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,323 SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.782,26 EUR, da sich der Wert eines SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)-Papiers am 06.11.2026 auf 44,20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 78,23 Prozent.

Insgesamt war SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) zuletzt 844,91 Mio. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net