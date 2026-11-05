TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

Profitable TeamViewer-Investition?

05.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen TeamViewer-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit TeamViewer-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 14,19 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 70,472 TeamViewer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 5,37 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 378,44 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,16 Prozent verringert.

TeamViewer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 834,73 Mio. Euro. Der TeamViewer-Börsengang fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Die TeamViewer-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net