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TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren bedeutet

21.05.26 10:00 Uhr
TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 10 Jahren bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Carl Zeiss Meditec-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
25,42 EUR 0,14 EUR 0,55%
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Vor 10 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 34,30 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,916 Carl Zeiss Meditec-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 20.05.2026 74,82 EUR wert, da der Schlussstand 25,66 EUR betrug. Mit einer Performance von -25,18 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Carl Zeiss Meditec-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,21 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Carl Zeiss Meditec-Papiers auf 34,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec

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13.05.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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12.02.2026Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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