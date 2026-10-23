TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der HENSOLDT-Aktie statt. Zum Handelsende stand das HENSOLDT-Papier an diesem Tag bei 26,90 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,175 HENSOLDT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 83,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3.116,73 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 3.116,73 EUR, was einer positiven Performance von 211,67 Prozent entspricht.
Alle HENSOLDT-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,74 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HENSOLDT-Papiers fand am 23.09.2020 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des HENSOLDT-Papiers lag damals bei 12,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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