DAX 25.883 -0,6%ESt50 6.155 -0,8%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,26 -1,9%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.189 -0,8%Euro 1,1201 +0,1%Öl 117,8 +2,5%Gold 3.981 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Lukrativer HENSOLDT-Einstieg?

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
85.58 EUR -1.88 EUR -2.15 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde das HENSOLDT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13,98 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investierten, hätten nun 715,308 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (87,60 EUR), wäre das Investment nun 62.660,94 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 526,61 Prozent.

Am Markt war HENSOLDT jüngst 10,12 Mrd. Euro wert. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines HENSOLDT-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle HENSOLDT Aktie News

Werbung

HENSOLDT Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.