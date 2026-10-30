TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HENSOLDT von vor 5 Jahren eingefahren

Lukrativer HENSOLDT-Einstieg?

30.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde das HENSOLDT-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 13,98 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 EUR in die HENSOLDT-Aktie investierten, hätten nun 715,308 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (87,60 EUR), wäre das Investment nun 62.660,94 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 526,61 Prozent.

Am Markt war HENSOLDT jüngst 10,12 Mrd. Euro wert. Die HENSOLDT-Aktie ging am 23.09.2020 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines HENSOLDT-Anteils lag damals bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net