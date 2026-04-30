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HENSOLDT-Anlage im Blick

TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HENSOLDT-Investment von vor einem Jahr verdient

01.05.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in HENSOLDT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
76,44 EUR 1,48 EUR 1,97%
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Vor 1 Jahr wurde das HENSOLDT-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HENSOLDT-Papier bei 68,20 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das HENSOLDT-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,466 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 77,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113,08 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,08 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für HENSOLDT eine Börsenbewertung in Höhe von 8,69 Mrd. Euro. HENSOLDT-Papiere wurden am 23.09.2020 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das HENSOLDT-Papier bei 12,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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