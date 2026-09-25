TecDAX-Titel HENSOLDT-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HENSOLDT von vor 3 Jahren verdient

Performance im Blick

25.09.26 10:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HENSOLDT-Aktien gewesen.

Am 25.09.2023 wurde die HENSOLDT-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren HENSOLDT-Anteile an diesem Tag 27,66 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HENSOLDT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,615 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der HENSOLDT-Aktie auf 76,00 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 274,77 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 174,77 Prozent gesteigert.

HENSOLDT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,16 Mrd. Euro. Das HENSOLDT-Papier wurde am 23.09.2020 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des HENSOLDT-Papiers bei 12,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net